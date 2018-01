Confira quais são os deputados que vão compor a Comissão Especial do impeachment

Brasília - Deputados elegeram nesta terça-feira, 8, a chapa organizada por partidos da oposição e dissidentes do PMDB para a comissão especial que vai elaborar parecer sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Casa. Intitulada "Unindo o Brasil", a chapa foi eleita por 272 votos a 199 votos, em uma votação marcada por confusão e tentativa de obstrução de governistas. A eleição representa uma derrota para o governo, que apoiava a chapa organizadas por governistas e terá minoria na comissão.

A chapa vencedora tem 39 nomes de 13 partidos diferentes (PMDB, PSDB, PPS, PP, PSB, Solidariedade, PTB, PSD, DEM, PSC, PMB, PHS e PEN). Ela foi articulada por líderes do DEM, PSDB, PPS e Solidariedade juntamente com parlamentares do PMDB que estavam insatisfeitos com as indicações pró-governo feitas pelo líder do PMDB, Leonardo Picciani (RJ), para a chapa 1.

Logo após a votação, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), anunciou que a votação das vagas remanescentes para a comissão deverá ocorrer nesta quarta. Pela chapa 2, só foram eleitos 39 deputados para vagas titulares, portanto, faltam ainda 26 deputados de partidos como o PT (8), PR (4), PRB (2), PROS (2), PDT (2), PCdoB (1), PSOL (1), Rede (1), PV (1), PTdoB (1), PTC (1), PMN (1) e PTN (1).

Veja os nomes da chapa:

PMDB

Carlos Marun (MS)

Flaviano Melo (AC)

Lelo Coimbra (ES)

Lucio Vieira Lima (BA)

Manoel Júnior (PB)

Mauro Mariani (SC)

Osmar Terra (RS)

Osmar Serraglio (PR)

PSDB

Bruno Covas (SP)

Carlos Sampaio (SP)

Rossoni (PR)

Shéridan (RR)

Nilson Leitão (MT)

Paulo Abi-Ackel (MG)

PP

Jair Bolsonaro (RJ)

Jerônimo Goergen (RS)

Luis Carlos Heinze (RS)

Odelmo Leão (MG)

PSD

Sóstenes Cavalcante (RJ)

Evandro Roman (PR)

João Rodrigues (SC)

Delegado Éder Mauro (PA)

PSB

Fernando Bezerra Filho (PE)

Bebeto (BA)

Danilo Forte (CE)

Tadeu Alencar (PE)

PTB

Benito Gama (BA)

Sérgio Moraes (RS)

Ronaldo Nogueira (RS)

Solidariedade

Paulinho da Força (SP)

Fernando Francischini (PR)

DEM

Mendonça Filho (PE)

Rodrigo Maia (RJ)

PSC

Eduardo Bolsonaro (SP)

Marco Feliciano (SP)

PMB

Major Olímpio (SP)

PHS

Kaio Maniçoba (PE)

PPS

Alex Manente (SP)

PEN

André Fufuca (MA)