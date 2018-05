Confira como será a cobertura do 'Estado' no próximo domingo

São Paulo - A cobertura especial do Estadão para a votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff conta com diversas plataformas de notícias em tempo real, análise de cientistas políticos, professores de Direito e colunistas econômicos, de ferramentas para participação dos internautas e repercussão nas redes sociais, além das edições do jornal impresso e da transmissão ao vivo da Rádio Estadão.

:: Acompanhe nossa cobertura especial ::

Confira a cobertura da sessão da Câmara

Veja o Placar do Impeachment

Desde sexta-feira, o site do Estadão exibe ao vivo a discussão dos deputados na Câmara sobre o pedido de impeachment, embasado nas chamadas pedaladas fiscais e em decretos orçamentários assinados por Dilma sem autorização do Congresso. O Estado foi o primeiro jornal a publicar o Placar do Impeachment, que mostra a posição pública dos 513 deputados que vão definir o futuro da presidente no domingo, e mostrará como cada parlamentar se comportou na última semana: quando anunciou sua decisão favorável ou contrária ao afastamento, se mudou de posição ou se não divulgará previamente como vai votar.

A partir das 14h de domingo, a TV Estadão começará a transmissão ao vivo da votação do processo de impeachment, com imagens do plenário da Câmara, análise de jornalistas e entrevistas ao vivo. Vídeos ao vivo também serão exibidos pelo Facebook, assim como a opinião dos colunistas do Estadão, as principais declarações dos políticos e as reações dos leitores terão destaque pelo Twitter Moments.

A cobertura contará com ferramentas de monitoramento das redes sociais, que vão mostrar em tempo real o que os deputados envolvidos na votação estão comentando, fotos e comentários dos internautas, assim como a repercussão da imprensa internacional sobre a crise política brasileira.

Quem for às manifestações de rua também poderá participar da cobertura especial, por meio do aplicativo Você no Estadão. O usuário pode enviar vídeos, fotos e texto relatando como estão os atos de rua favoráveis ou contrários ao impeachment. O app tem versões para iOS e Android. Se preferir, você pode enviar fotos e vídeos pelo WhatsApp do Estadão: (11) 9-7069-8639. Estão programadas manifestações nas principais capitais do País, como São Paulo, Rio e Brasília, entre outras.

Para o internauta ficar bem informado, outra ferramenta gratuita é o aplicativo My Push, disponível em iOS, Android e Windows Phone. O funcionamento é muito simples: basta acessar o aplicativo, procurar o canal Estadão e assiná-lo gratuitamente para receber mensagens instantâneas com as principais informações da votação.