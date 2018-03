Confira agenda dos principais candidatos à Prefeitura de SP

No segundo dia de campanha à Prefeitura de São Paulo, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, participa às 10 horas de caminhada na Estrada do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista.É nesta região que o candidato enfrenta maior diferença na pesquisa de intenção de voto realizada pelo Datafolha no último domingo, em relação à candidata Marta Suplicy, do PT. Veja também: Calendário eleitoral Veja as regras para as eleições municipais Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições Agenda popular marca 1.º dia de corpo-a-corpo eleitoral em SP Marta lidera disputa em SP com 38% dos votos, diz Datafolha Guia do eleitor esclarece as dúvidas sobre o pleito Brasil terá cerca de 400 mil candidatos nas eleições municipais A diferença, a favor de Marta, é de 17 pontos porcentuais na região e de sete pontos em toda a cidade. Segundo a assessoria de imprensa de Alckmin, até as 20 horas de domingo, esse era o único evento previsto na agenda do candidato para esta segunda-feira. Até o mesmo horário, a candidata do PT, Marta Suplicy, não contava com qualquer compromisso de campanha para esta segunda-feira. Às 18 horas, ela participa da comemoração aos 232 anos de Independência dos Estados Unidos no auditório do Alumni, no Jardim Caravelas. Às 21 horas, a agenda de Marta prevê sua presença na cerimônia de inauguração da sede da Central dos Trabalhadores do Brasil, na Avenida Liberdade. Segundo informações da Central, também participarão do evento o deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE), o deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP) e o senador Aloísio Mercadante (PT-SP). A assessoria de imprensa do candidato do DEM e atual prefeito, Gilberto Kassab, previa para segunda apenas sua presença no Mercado da Lapa, às 12 horas. O compromisso do candidato do PP, Paulo Maluf, segundo a assessoria, é uma entrevista ao programa Brasil Urgente da Rede Bandeirantes às 18 horas. A candidata do PPS à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francine, não participará de atos públicos de campanha nesta segunda-feira. Na parte da manhã, sua agenda prevê sua participação na reunião da Coordenação da Campanha e do Programa de Governo. Depois, participa de sessão de fotos para a campanha e de reunião de trabalho na produtora responsável pela gravação da propaganda eleitoral do PPS na TV. O candidato do PSOL, Ivan Valente, participa de reunião com professores da rede estadual de educação de São Paulo (Apeoesp) às 9 horas. Às 12 horas, tem almoço com os diretores do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal). E às 16 horas, Valente se reúne com sua equipe de comunicação para discutir estratégias de comunicação para a campanha e definir participação nos debates televisivos.