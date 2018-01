Confira a série de reportagens que deu Prêmio Esso ao 'Estado'

O Estado conquistou o Prêmio Esso de Reportagem de 2009 com a série dos atos secretos no Senado, dos repórteres Rosa Costa, Leandro Colon e Rodrigo Rangel. O Esso é a mais importante premiação do jornalismo brasileiro. As reportagens revelaram que mais de 500 atos administrativos foram assinados pela cúpula do Senado e entraram em vigor sem que fossem devidamente publicados nos boletins da Casa.

Os atos secretos foram utilizados para nomear e promover servidores, entre eles parentes de parlamentares e diretores do Senado, além de distribuir e ampliar outras benesses, como plano de saúde vitalício.

O Esso de Reportagem foi o 11º prêmio recebido pelo Estado em 2009. O Esso de Jornalismo foi para o Jornal do Commercio, de Recife, com Os Sertões. Criado em 1955, o Esso é o mais tradicional prêmio de jornalismo do Brasil.

Veja abaixo as principais matérias da série de reportagens e especial multimídia preparado pelo estadao.com.br:

