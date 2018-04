Confira a lista dos 50 diretores exonerados do Senado Senado exonerou nesta sexta-feira, 20, 50 titulares de órgãos de direção ou cargos equivalentes, todos servidores da Casa. A medida anunciada pelo 1º secretário, Heráclito Fortes (DEM-PI), representa um corte de 27% do total de pessoas que ocupam esses cargos no Senado.