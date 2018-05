Eliseu Padilha vai à Câmara agradecer apoio a Temer

BRASÍLIA - O segundo vice-presidente do PMDB, o ex-ministro Eliseu Padilha, resolveu visitar todas as lideranças do partidos para agradecer o apoio a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Principal articulador do vice-presidente Michel Temer, ele demonstra confiança nos encontros feitos antes do início da votação.

"Estamos confiantes. O último cálculo soma 370 a favor do impeachment, disse o ex-ministro, ao deixar a sala da liderança do SD.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo acompanhou o encontro de Padilha com o Solidariedade, partido que sempre apoiou a saída de Dilma. Em conversa com deputados do partido, ele comemorou em tom aliviado a decisão do PP em se unir em torno do impeachment.

"(O governo) vai ter dois, três no máximo (do PP). O resto vai tudo para dentro (do impeachment)", disse Padilha. "Sim, (a vertente) é de crescimento", completou.

Ele visitou as liderança do PSDB, DEM, PSB, PSD, PPS e PMDB.