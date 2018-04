Confiança em Lula cai seis pontos, para 74%, em março

A confiança no presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu para 74% em março, ante 80% em dezembro, segundo os dados da pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta sexta-feira, 20. A desconfiança, por outro lado, cresce: de 18% para 23% no período.

A pesquisa também indicou uma redução na percepção de que o atual mandato do presidente Lula está sendo melhor do que o primeiro. Caiu de 49% em dezembro para 41% este mês o número de pessoas que avaliam que o segundo mandato é melhor do que o primeiro.

Os entrevistados que consideram o atual mandato pior do que o anterior subiram de 11% para 18% enquanto que aqueles que consideram igual as duas gestões passaram de 39% em dezembro para 40% em março.

A pesquisa foi realizada de 11 a 15 de março e ouviu 2.002 pessoas em 144 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.