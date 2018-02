Conferência decide sobre concessões a cada quatro anos A Conferência Mundial sobre Radiocomunicação da União Internacional de Telecomunicações ocorre apenas a cada 4 anos e visa a estabelecer as freqüências de cada nova tecnologia e definir a concessão de posições orbitais para satélites. As propostas são votadas e as decisões não podem ser modificadas. No caso das órbitas, a UIT é a única que pode estabelecer a concessão a um governo. Só a delegação americana trouxe a Genebra 140 pessoas para participar do processo que levará um mês. A comitiva brasileira conta com 16 pessoas.