Conferência da SIP debate inovações

Com a presença de editores, designers e técnicos do mundo digital de todo o continente, a Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) abre hoje, em Miami, nos EUA, a Conferência Hemisférica SIP Connect 2015 - que debaterá por três dias estratégias de mudança no setor, inovação, audiência, redes sociais e atividades de e-commerce.

"Será uma maneira de fortalecer os veículos de comunicação em sua transição para o digital e na busca de maiores audiências e resultados", resumiu, sobre o evento, o presidente da SIP, Gustavo Mohme. Dos debates participarão executivos e profissionais de jornais como ABC Color (do Paraguai), El Comércio (Perú), El Tiempo (Colômbia), Panorama (Venezuela), El Dia (Argentina), além de veículos de comunicação de México, El Salvador, Honduras, Panamá e República Dominicana.

Além da discussão de novos caminhos para o negócio, o SIP Connect buscará maior aproximação entre meios de comunicação e redes digitais da América Latina, EUA e Caribe. A programação dos dois primeiros dias incluirá debates e palestras sobre tendências, novos conhecimentos e exposição de cases bem sucedidos. O último dia será dedicado a um boot camp - operação com um utilitário incluído no sistema operacional Mac OS X que auxilia os usuários a instalar diferentes versões do Windows em computadores da Apple.

Programa. "Filosofia para a transformação da imprensa" é o tema que inaugura os debates, hoje às 9h30. "O desafio da imprensa", diz o programa do encontro, "não é introduzir ajustes e correções. É entender que o mundo é outro. E o que se exige é que o negócio seja mudado desde a raiz". No segundo painel, o tema é "Monetização de Conteúdos". No terceiro, Muros (limites de acesso) e outros modelos de pagamento - os desafios criados pela gratuidade da internet. O dia terminará com o tema "Além das Notícias: o e-commerce total e serviços complementares" - em que discutirão saídas e alcance prático do comércio digital.