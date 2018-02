Condenados são levados para presídios no DF

BRASÍLIA - Os 11 condenados do mensalão que se apresentaram à sede da Polícia Federal de Brasília na sexta-feira foram encaminhados neste sábado, 16, para a Penitenciária da Papuda, onde aguardarão as decisões da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.

Dois deles, o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares e ex-tesoureiro do PL (atual PR) Jacinto Lamas, já estavam na sede da PF. Os outros nove chegaram a Brasília por volta de 19h, transferidos de São Paulo e Belo Horizonte numa operação iniciada no final da manhã, quando um avião da PF decolou de Brasília com agentes federais.

Os presos ficarão à disposição do juiz Ademar Vasconcelos, da Vara de Execuções Penais Distrito Federal até que se determine o local de cumprimento da pena de cada um.

Quatro desses 11 condenados serão submetidos a pena de regime fechado: o empresário Marcos Valério, o publicitário Cristiano Paz, a ex-banqueira Kátia Rabello e Ramon Hollerbach.

Os outros sete irão para regime semiaberto. Além de Delúbio e Lamas, a lista inclui o ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente do PT José Genoino, o ex-deputado Romeu Queiroz, a ex-diretora da SMPB Simone Vasconcelos e o ex-vice-presidente do Banco Rural José Roberto Salgado. Como não há ala feminina na Penitenciária da Papuda, as duas mulheres foram encaminhadas para o Presídio Feminino do DF, a chamada Colmeia.

A operação para reunir os condenados começou de manhã por São Paulo, onde Genoino e Dirceu foram levados sob escolta da PF para o Aeroporto Congonhas. O advogado de Dirceu, José Luís Oliveira Lima, reclamou do que considerou uma "espetacularização da prisão", a viagem de avião. "Isso vende jornal. É um show de que algumas pessoas gostam", declarou.

Dali o avião seguiu para Belo Horizonte, onde o voo se atrasou porque Genoino havia passado mal durante o voo. "Estão brincando com a saúde dele", disse depois o líder do PT na Câmara, José Guimarães, seu irmão. Ainda em Belo Horizonte, os condenados presos foram hostilizados por pessoas durante exames de corpo delito no IML. Houve um momento de tensão quando Marcos Valério afastou o braço de um policial federal que o segurava. "Que bela incompetência, hein?", reclamou.

Petições. No final da tarde, advogados de Genoino e Dirceu apresentaram petições para garantir o regime semiaberto. Ambos alegam que a Papuda é um presídio de regime fechado. Para Oliveira Lima , é preciso evitar "o constrangimento ilegal decorrente de sua inserção em regime mais gravoso".

Segundo o juiz Ademar Vasconcelos, o ministro Joaquim Barbosa determinou que os presos fiquem à disposição da PF até se saber o destino de cada um. Os condenados em regime semiaberto devem ser levados ao Centro de Progressão Provisória. / COLABORARAM FAUSTO MACEDO, FERNANDO GALLO e RODRIGO RIEVERS