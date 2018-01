Condenados no mensalão participam de ato pelos 10 anos do PT na Presidência

SÃO PAULO - O evento organizado pelo PT para comemorar 10 anos da legenda no comando do governo federal começou nesta quarta-feira, 20, com a presença da presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e também de petistas condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no processo do mensalão. Estão no evento o ex-ministro da Casa Civil e deputado federal, José Dirceu, além dos deputados José Genoino e João Paulo Cunha.

Além de ministros de estado, nove presidentes e vice-presidentes de partidos aliados do PT estão presentes, assim como quatro governadores Agnelo Queiroz (DF), Jaques Wagner (BA), Marcelo Déda (SE) e Tião Viana (AC), que prestigiam o evento, comemorando também 33 anos do Partido dos Trabalhadores.

Cerca de 500 militantes, no entanto, continuam do lado de fora do hotel Holliday In, no Anhembi, em São Paulo. O fluxo de entrada está sendo atrasado pela passagem pelo detector de metais. Muitos petistas estão desistindo de participar. A expectativa do partido era receber mil militantes na festividade.