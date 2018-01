Condenado no mensalão, Tolentino se entrega à Polícia O advogado Rogério Lanza Tolentino, que teve a prisão decretada por envolvimento no esquema do mensalão, se entregou à Polícia Federal nesta quinta-feira, 12, por volta das 21h30. Paulo Sérgio Abreu e Silva, que faz a defesa do acusado, afirmou que já tem carta de ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) para que seu cliente cumpra a pena de seis anos e dois meses de prisão em regime semiaberto na colônia José Maria Alckmin, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.