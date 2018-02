Condenado no caso Stang poderá recorrer em liberdade Regivaldo Galvão, condenado a 30 anos de prisão, em regime fechado, pela morte da missionária norte-americana Dorothy Stang, aguardará em liberdade o julgamento de recurso de apelação de sentença, de acordo com decisão, concedida ontem, da desembargadora Maria de Nazaré Gouveia, do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA). A missionária foi morta em fevereiro de 2005 no município de Anapu (PA). A decisão da desembargadora terá o mérito apreciado nas Câmaras Criminais Reunidas do TJ-PA.