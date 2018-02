Condenado a 18 anos primeiro réu do caso Celso Daniel O juiz Antonio Augusto Galvão de França Hristov, do Fórum de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, condenou hoje Marcos Roberto Bispo dos Santos a 18 anos de prisão pela participação no sequestro e assassinato do prefeito de Santo André (SP) Celso Daniel. A pena é seis anos acima da sentença mínima para os crimes.