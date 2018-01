Condenadas do mensalão são transferidas para MG

Quando viajam em avião de carreira, as presas são levadas para a aeronave antes dos demais passageiros, sem passar pelo portão de embarque. Uma viatura da polícia as deixa na porta da aeronave. Os presos são acomodados na última fileira da aeronave, na poltrona do meio, ao lado de dois policiais. Viajam algemados, com um pano cobrindo as mãos para não chamar a atenção dos demais passageiros. No desembarque, geralmente, os presos são os últimos a deixar o avião. As duas foram condenadas a penas no regime fechado e estão presas desde 15 de novembro.