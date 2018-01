Condecorada faria de novo Neuza vive seus dias se lembrando dos colegas. Artoni morreu. Sá morreu. "E o doutor Ney meteu uma bala na própria cabeça." Solteira, a tenente está quase cega. A mais importante agente do DOI de São Paulo nasceu em 1936. Foi uma das duas mulheres do destacamento condecoradas pelo Exército com a Medalha do Pacificador.