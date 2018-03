Concursos serão avaliados e nomeações estão suspensas A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, anunciou hoje que novas contratações no setor público serão olhadas com lupa. Ela disse que solicitou um levantamento dos concursos realizados para avaliação. Até lá, todas as nomeações estão suspensas. "O tom geral é ver com cuidado qualquer nomeação este ano", afirmou a ministra. Da mesma forma, a ministra disse que a realização de novos concursos também será vista com cuidado.