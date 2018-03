Concurso para diplomata terá 30 vagas em 2013 O Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulgou nesta terça-feira, 11, no Diário Oficial da União as normas do concurso de admissão à carreira de diplomata, que neste ano oferece 30 vagas para ingresso ao Instituto Rio Branco. O concurso terá quatro fases. A primeira aplicará prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, constituída de questões de Português, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Política Internacional, Inglês, noções de Economia e noções de Direito e Direito Internacional Público. Segundo a portaria que traz as normas do concurso, 10% das vagas serão reservados na primeira fase aos candidatos afrodescendentes.