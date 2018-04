Concurso no Senado repete dados de prova Esperado com ansiedade pelos "concurseiros", um edital do Senado saiu na sexta-feira e já provoca polêmica em Brasília. Levantamento do site Congresso em Foco mostrou que, além do alto valor da inscrição - de R$ 180 a R$ 200 -, há indícios de que o conteúdo programático foi copiado de um concurso de dez anos atrás.