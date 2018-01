Concurso nacional seleciona 30 diplomatas O Ministério da Relações Exteriores está recrutando, até 22 de fevereiro, por meio de concurso público, 30 profissionais para o cargo de diplomata. A diplomacia surgiu no País no século 19, época da Independência, e agora ganha mais desafios. ?Um diplomata brasileiro tem hoje mais participação que no passado?, afirma o ex-ministro das Relações Exteriores Luiz Felipe Lampreia. ?O Brasil é mais central nas discussões internacionais?. Filho de diplomata, ele investiu na mesma carreira, há 40 anos. Lampreia chegou ao topo da profissão, o cargo de embaixador. ?Já servi nos EUA, Suíca e fui até para o Suriname?, conta. Ele lembra que a concorrência aumentou nas provas de seleção. ?Quando fiz o concurso, eram 20 vagas para 500 candidatos?. O concurso do ano passado recebeu mais de 3 mil inscritos - uma disputa de 100 candidatos por vaga. Os diplomatas explicam que as tarefas são atrativas. ?As funções clássicas desse profissional são negociar em nome do Brasil, informar e representar o País, explica o chefe da secretaria do Instituto Rio Branco, o diplomata Geraldo Tupynambá. ?Esse profissional, primeiro cargo de funcionário público instituído, deve manter o país em dia sobre o cenário internacional, trabalhar para marcar presença e difundir a imagem de seu país no exterior.? Daí a alta exigência e formação do candidato. O Instituto Rio Branco (escola de formação responsável pelo concurso) exige formação universitária, inglês fluente e conhecimento profundo de temas internacionais. A seleção é rigorosa. Tem cinco fases, que incluem provas de múltipla escolha de conhecimentos gerais, mais as específicas escritas (que vão de atualidades a História, Geografia e Português) e teste oral, além dos exames médicos e entrevista. O Brasil tem 923 diplomatas, sendo 98 embaixadores (vivem no exterior). Muitos deles atuam em outros países em cargos auxiliares e em departamentos do governo no Brasil. Aprovados vão para curso Recém aprovados, os diplomatas fazem curso preparatório de dois anos no Instituto Rio Branco, em Brasília. Depois três meses de estágio no exterior. O salário inicial é de R$ 3,8 mil, no cargo de terceiro secretário. Só, em média, após cinco anos, é promovido a segundo secretário, por tempo de carreira. Daí em diante, a ascensão é por mérito na escala de ascensão - primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe e ministro de primeiro classe (embaixador). João Guimarães Rosa e João Cabral de Mello Neto são nomes de diplomatas conhecidos. Inscrição pela internet Pela primeira vez na História do concurso, a inscrição é aceita pela Internet (www.cespe.unb.br/diplomacia). Pessoalmente, pode ser feita em Brasília, no Instituto Rio Branco, Setor de Administração Federal Sul, Quadra 5, Lotes 2 e 3, Tel. (0--61) 325-7000/5/6; e-mail: irbr@mre.gov.br; e Home: www.mre.gov.br/irbr. Em São Paulo, no Memorial da América Latina, Av. Soares de Moura Andrade, 664, Tel. (0--11) 3823-4703/4695. O edital está no site (http://www.mre.gov.br/irbr).