Concorrentes confundem eleitorado em São Caetano Candidato à reeleição por uma coligação que reúne 19 dos 24 partidos de São Caetano, o prefeito José Auricchio Júnior (PTB) lidera um grupo historicamente adversário do PT na cidade. Mas na campanha adiantou que adotará uma prática consagrada em administrações petistas, o Orçamento participativo - que prefere chamar de Orçamento Comunidade. Enquanto isso, o PT lança como candidato o ex-juiz Jayme Tortorello, sobrenome de grande apelo eleitoral, mas vinculado a setores tradicionalmente contrários ao PT. Seu irmão, Luiz Tortorello, que morreu no fim de 2004, foi prefeito três vezes de São Caetano pelo PTB, sempre adversário dos petistas. Em 2004, Auricchio concorreu à prefeitura com apoio de Luiz Tortorello, que, vítima de hepatite C, morreu antes mesmo da posse do sucessor. Auricchio rompeu com Pádua e tornou-se adversário da família Tortorello. O terceiro candidato é o vereador Horácio Neto (PSOL), que também já concorreu pelo PT. Na mais recente pesquisa (Diário do Grande ABC/Ibope), Auricchio aparece com 64% das intenções de voto; Jayme tem 9% e Horácio, 3%.