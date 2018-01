Concessões terão novas regras para evitar 'laranjas'

A decisão foi adotada hoje no encontro do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, com os presidentes das comissões de Ciência e Tecnologia do Senado, senador Eduardo Braga (PMDB-AM), e da Câmara, deputado Bruno Araujo (PSDB-PE), e com o senador Walter Pinheiro (PT-BA). Eles vão pedir a uma comissão de técnicos do ministérios e consultores do Congresso que se encarregue do trabalho.

Eduardo Braga lembra que o uso de "laranjas" nas concessões de rádio e TV é seguidamente denunciado. São pessoas sem meios financeiros que emprestam seus nomes para encobrir a identidade dos verdadeiros donos das concessões. Até que o problema seja solucionado, Braga informa que os exames dos processos de renovação ou de concessão continuarão suspensos na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado.