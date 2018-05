'Conceder também é bom', diz Dilma ao visitar aeroporto

Na chegada, enquanto percorria o terminal, a presidente fez questão de entrar nas lojas que já estavam funcionando para cumprimentar funcionários, em clima de campanha. Depois fez questão de posar para fotografias com os garçons e garçonetes que estavam no local.

Os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília foram os primeiros concedidos à iniciativa privada no atual governo. O leilão dos três aeroportos ocorreu de forma simultânea na Bolsa de Valores de São Paulo em 6 de fevereiro de 2012. O aeroporto de Brasília foi arrematado por R$ 4,501 bilhões, lance feito pelo consórcio Inframerica Aeroportos, composto pelas empresas Infravix Participações S.A. e Corporacion America S.A.. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) é acionista destas três concessões, com 49% do capital social.