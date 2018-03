Conab terá central de controle, diz Mendes Ribeiro

A Conab foi foco de denúncias durante a gestão do ex-ministro Wagner Rossi. Em meados deste ano, o então diretor Financeiro da estatal, Oscar Jucá Neto, irmão do líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou ter sido subornado para não revelar irregularidades e fraudes na companhia.

Mendes Ribeiro participou hoje do seminário "Os desafios do Brasil como 5ª potencia mundial do agronegócio", promovido pela Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária (CNA), que hoje comemora 60 anos de existência. Esta foi a primeira participação do ministro em solenidade após a licença médica para cirurgia de retirada de um tumor do cérebro. Durante discurso, Mendes Ribeiro disse ainda que, se não morreu, foi porque Deus lhe reservou "coisa maior, que é construir a política agrícola que o Brasil merece".

O seminário também contou com a participação da senadora Kátia Abreu (PSD-TO), presidente CNA, que destacou a contribuição do setor agropecuário para a política econômica, por meio do superávit na balança comercial.