Conab afasta superintendente do PR suspeito de fraude

O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Rubens Rodrigues dos Santos, determinou o afastamento do superintendente da empresa no Paraná, Luis Carlos Vissoci, por causa das suspeitas de participação em fraudes no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que envolve a compra da produção da produção da agricultura familiar, uma das ações do governo federal no Programa Fome Zero.

As fraudes na Conab foram alvo da Operação Agro-Fantasma, deflagrada na manhã desta terça-feira, 24, Segundo a PF, a investigação iniciada em 2011 começou pela cidade de Guarapuava (PR), a partir da deflagração de outra operação, denominada "Feira Livre", que investigou as fraudes em um dos municípios da região.

A Polícia Federal informou que todos os funcionários que compõem a cúpula da Conab no Paraná e fiscais ligados ao grupo estão sendo afastados, em razão de fortes indícios de participação nos crimes. Entretanto, a Conab confirma até agora apenas o afastamento do superintendente Luis Carlos Vissoci, enquanto aguarda informações do inquérito policial, para saber quem mais deve afastado para não atrapalhar as investigações.