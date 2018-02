Comunicado em lotérica tranquiliza população no AC

Mâncio Lima, a 617 quilômetros da capital Rio Branco, fica na fronteira com o Peru, e as televisões chegam ali graças às antenas parabólicas. De acordo com o IBGE, a população é de pouco mais de 15 mil habitantes. No Acre, em termos quantitativos, o problema maior foi registrado em Rio Branco.

A Caixa Econômica Federal resolveu abrir as agências duas horas mais cedo em função do boato. A abertura antecipada serviu para explicar a situação de normalidade.

Desde a noite de sábado, 18, as agências da instituição ficaram lotadas. Mas fora o susto em função do boato, nenhum incidente grave foi registrado."O que houve foi uma espécie de pânico", disse a coordenadora do programa no Acre, Claudia De Paoli. "Já temos tantos problemas a resolver e ainda temos que gerenciar esse tipo de situação".

No Acre, há 70.924 famílias que são beneficiadas com o Bolsa Família. Dessas, 65.774 estão abaixo da linha de pobreza (92,7%). Esses números ainda sofreram interferência após o programa Brasil Carinhoso entrar em execução. Com o Brasil Carinhoso, 33.224 famílias deixaram de ser ''extremamente pobres'' no Acre.