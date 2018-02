Computador do governo altera novamente perfil de Míriam

A informação foi revelada pelo perfil @brwikiedits do Twitter, que monitora edições feitas no Wikipedia por redes do governo. Ontem, o jornal O Globo já havia publicado que os perfis de Míriam e do jornalista Carlos Alberto Sardenberg receberam inserções com teor negativo - todos feitos da rede do Palácio do Planalto.

A presidente Dilma Rousseff disse neste sábado ser inadmissível que esse tipo de alteração seja feita em computadores do governo. Por meio de nota, a Casa Civil informou que a presidente determinou a criação de uma comissão de sindicância para investigar o uso de computadores do Palácio do Planalto com essa finalidade.

De acordo com o jornal O Globo, o Serpro também vai investigar e apurar responsabilidades sobre o caso, mas informou que, por cumprimento de sigilo, não pode revelar qual órgão do governo usou o endereço IP para fazer as alterações.