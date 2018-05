Compra de Pasadena foi decisão de todo o Conselho, afirma Graça Foster

Brasília - Em audiência pública no Senado, a presidente da Petrobrás, Graça Foster, afirmou nesta tarde que a aprovação da compra de 50% da refinaria de Pasadena, com a omissão de cláusulas não comunicadas em resumo executivo apresentado ao Conselho de Administração da estatal, em 2006, não é responsabilidade da presidente Dilma Rousseff.

A presidente era, na ocasião, chefe da Casa Civil e líder do conselho da estatal. "A aprovação da compra de Pasadena não foi mérito da presidente Dilma. Naquele momento, foi uma decisão acertada de todo o conselho", afirmou.

A executiva afirmou ainda que "tanto a presidente quanto os demais membros do conselho aprovaram a compra". Em 3 de fevereiro de 2006, o Conselho Administrativo da Petrobrás autorizou a compra de 50% de Pasadena. Em 2012, a estatal concluiu a compra da refinaria, pela qual pagou US$ 1,25 bilhão, segundo Graça. Naquele ano, começavam a vir à tona as dúvidas sobre o negócio, agora alvo de investigações da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria-Geral da União (CGU).

Em março deste ano, o Estado revelou que Dilma deu aval à compra de parte da refinaria. Em nota, a presidente justificou que sua decisão foi tomada com base em um resumo técnico, nas suas palavras, "falho" e "incompleto".