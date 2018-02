Compra de Pasadena foi 'barata', diz Gabrielli na CPMI O ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli afirmou na tarde desta quarta-feira, 25, que compra de toda a refinaria de Pasadena, no Texas (EUA), foi "barata", de acordo com os preços praticados no mercado atualmente. "Nós compramos uma refinaria barata, abaixo do preço de mercado", afirmou em sua exposição inicial na CPI mista da Petrobras. Segundo ele, a operação somente com a refinaria custou US$ 554 milhões, nas duas etapas de compra, em 2006 e 2012.