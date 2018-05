Compra de 36 Rafale deve ser concluída em até nove meses

O contrato de fornecimento de 36 jatos de combate franceses Rafale ao Brasil deverá ser finalizado dentro de seis a nove meses, de acordo com uma entrevista com o executivo-chefe da Dassault, Charles Edelstenne, ao jornal Le Monde. A Dassault é a fabricante do modelo.

Ele disse que o acordo de princípios anunciado na segunda-feira foi obtido em jantar entre os presidentes da França, Nicolas Sarkozy, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. "O industrial faz um avião e deve propor a melhor oferta possível. Mas foi Nicolas Sarkozy que vendeu o Rafale, e não nós", disse Edelstenne, destacando que grandes contratos entre países para fornecimento de aviões militares são "atos políticos".

A venda das aeronaves ao Brasil seria a primeira encomenda de exportação pelo modelo e pode valer até 10 bilhões de euros (US$ 14,6 bilhões). Na entrevista, Edelstenne afirma que a produção dos aviões não será transferida para o Brasil em um primeiro momento. "Isso não foi pedido pelo Brasil e nós não criaremos uma usina no país. Os brasileiros querem sobretudo a transferência de tecnologia", afirmou, sem entrar em detalhes da produção. "Entretanto, é evidente que no final os Rafale serão montados em suas fábricas."

Edelstenne confirmou também que as reuniões do grupo de trabalho formado por técnicos da Dassault e do Ministério da Defesa do Brasil terão início ainda nesta semana.

Com informações da Dow Jones