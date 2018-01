'Comparação PT-PSDB não é picuinha', diz petista

De acordo com o dirigente, o PT conseguiu superar "a falsa dicotomia de que ou se tem progresso econômico ou avanços sociais". O diretor-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, reiterou: "o que estamos fazendo é dar uma relembrada, senão o tempo passa e achamos que foi tudo muito fácil. E não foi", comentou.

Já o prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, disse encarar com naturalidade as críticas lançadas por FHC e também pelo senador Aécio Neves (PSDB-MG) ao partido. "Vejo com naturalidade. O PSDB está buscando se posicionar", disse. O filho de José Dirceu, ex-ministro chefe da Casa Civil no governo Lula, Zeca Dirceu, afirmou que a tentativa da oposição de usar o processo contra o partido é "desespero".

Os integrantes do partido que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no processo do mensalão não devem falar no evento). Os dirigentes do PT tentaram tratar o fato com naturalidade. O deputado federal Paulo Teixeira afirmou que quando o PT teve problemas, soube ter também autocrítica para avaliá-los. Ducci reiterou: "quem são os oradores naturais? O presidente Lula, a presidenta Dilma, o Rui Falcão. É de bom senso que os principais líderes falem". Teixeira reforçou dizendo que o PT tem muito orgulho de sua história.

Zeca Dirceu reiterou que o partido "tem sido muito solidário" com seu pai e que Dirceu tem sido recebido nos diretórios estaduais do partido.

O ex-deputado federal absolvido no processo do mensalão, professor Luizinho, afirmou que a oposição sempre retoma o assunto do mensalão pois "não sabe cuidar do direito do povo".