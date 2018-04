Comparação Dilma-Serra interessa ao governo, diz líder O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), admitiu hoje que é de interesse do governo a estratégia de comparações com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na campanha presidencial deste ano. "Vamos fazer a comparação do que foi o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o atual. A comparação Serra e Dilma nos interessa", afirmou.