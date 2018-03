Companheiro da prefeita de Magé-RJ é morto com 8 tiros O candidato a vereador Orney Pereira dos Santos (PP), companheiro da prefeita de Magé, na Baixada Fluminense, Núbia Cozzolino (PMDB), foi morto hoje com oito tiros por pistoleiros na porta de casa, num distrito da cidade. Núbia é acusada de uma série de crimes de corrupção. Segundo testemunhas, dois homens chegaram a um estabelecimento perto do prédio onde o casal mora, procurando Santos pelo nome político que adotou para a campanha eleitoral: Ney da Núbia. Chamado ao local, Ney da Núbia foi recebido a tiros. Os assassinos fugiram em alta velocidade num automóvel Parati de cor vinho. Com vários tiros na cabeça, ele chegou morto ao Hospital de Piabetá. O caso será investigado pela 66ª Delegacia de Polícia (DP), de Piabetá. A polícia ainda não sabe dizer se o assassinato teve motivação política.