Companheira de Cássia quer guarda do filho da cantora Na próxima segunda-feira, Maria Eugênia Martins, companheira de Cássia Eller, vai entrar com ação de tutela pedindo a guarda do filho da cantora, Francisco Eller, de oito anos, a quem ajudou a criar. Antevendo que, no caso de sua morte, seus pais poderiam requerer à Justiça o direito de criar o menino, a roqueira manifestou o desejo de passar para Eugênia a guarda de Chicão, como ela chamava o garoto. Mas, conforme conta seu advogado, Marcos Campuzano, a intensa agenda de shows, seguida de sua morte, há uma semana, não permitiram que o processo fosse iniciado. ?A intenção de Cássia era transferir a guarda provisória do filho para Eugênia ainda em vida, para que ela fosse a mãe dele enquanto Cássia estivesse viajando pelo País fazendo shows. Se algo lhe acontecesse, como houve agora, Cássia queria que a guarda permanente ficasse com Eugênia. Francisco tinha duas mães e Cássia queria que a Justiça soubesse disso?, contou o advogado, que acompanhava a cantora havia cerca de dois anos. ?Tenho papéis que vão ajudar muito nesse caso, embora não haja nenhum documento assinado por Cássia em que ela passe a guarda para Eugênia?, disse, acrescentando que se reuniu com Cássia e a companheira para tratar da questão em agosto do ano passado. Ronaldo Vilas e Felipe Casqueira, empresários de Cássia, testemunharam o encontro, de acordo com Campuzano. O advogado vem mantendo contato com Eugênia desde a morte da cantora e contou que ela ficou ?bastante chateada? com as declarações do pai de Cássia, o militar Altair Eller, à revista Isto É - em que ele afirma querer que Chicão more com ele em Fortaleza (CE). ?Eugênia vai lutar por Chicão. Ela sempre foi muito presente na vida dele, às vezes até mais do que a própria Cássia, que tinha muitos compromissos?, informou. ?Tenho certeza de que a Justiça vai levar em consideração o fato de Eugênia ser uma pessoa totalmente equilibrada e apta a manter o ambiente familiar em que ele vinha sendo criado. Deixá-lo com o avô seria uma ruptura emocional muito grande, já que os dois não têm uma ligação forte.? Conforme a cantora contou em entrevistas, Chicão a chamava de mãe, enquanto Eugênia era sua ?mainha?. Seguro - Especialista em direitos autorais, Campuzano defendia os interesses de Cássia junto à sua gravadora, a Universal, além de também tratar de questões pessoais da artista. Ele disse que a gravadora tinha um seguro de vida de Cássia, que seria pago em situações de incapacidade parcial ou permanente (como a morte) de sua contratada, mas afirmou desconhecer se ela havia feito um seguro próprio beneficiando Chicão - embora a própria cantora já tenha dito que seus bens deveriam ficar com o filho e a companheira, com quem vivia havia 14 anos, quando ela morresse.