Como prefeito, Kassab ataca Marta com 'escolas de lata' O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, durante visita à escola municipal Guilherme de Almeida, na zona leste da capital paulista, lançou mais um desafio a candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. "Quero saber quantas escolas de lata Marta eliminou em sua gestão". Ele afirmou que a ex-prefeita teria acabado com apenas 13 destas escolas, enquanto ele eliminou 54. Desde o início da semana passada, Kassab vêm lançando "desafios" diários de comparações entre sua gestão e a da ex-prefeita. Marta, no entanto, se nega a responder provocações do candidato. Na ocasião, o candidato cumpria agenda como prefeito. "Estamos investindo muito para melhorar os salários dos professores, diretores e servidores. Vamos continuar investindo na próxima gestão", disse Kassab. "A educação é o futuro do País". Questionado se estaria fazendo campanha na escola, Kassab respondeu: "Estou aqui como prefeito para cumprimentar professores. Essa tem sido minha rotina desde o início da gestão".