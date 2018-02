Como prefeito, Haddad tem de investigar fraudes, diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo, 10, que o prefeito da capital paulista, Fernando Haddad (PT), fez o que o seu cargo exige que fosse feito diante das investigações de corrupção envolvendo servidores municipais. "O Haddad está fazendo as coisas que um prefeito deve fazer. Ele abriu uma investigação e está apurando, mas esse é um processo que ainda está no começo", afirmou, na sede do Diretório Municipal do PT de São Bernardo do Campo, onde participou das eleições internas do partido.

Lula reiterou sua confiança na administração de Haddad, eleito no ano passado. "Essa investigação cabe ao Ministério Público, à Policia Federal e à Policia Civil, e o Haddad vai ter que continuar administrando São Paulo", disse.

Lula disse que as manifestações populares de junho e o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) podem influenciar o eleitor negativamente, mas afirmou ter certeza de que o prefeito fará um bom governo. "As pessoas podem cometer algum equívoco porque acham que o Haddad teve confusão com manifestação de junho e com o aumento do IPTU, mas ele tem mais três anos de mandato e eu conheço o Haddad e tenho certeza de que ele vai fazer uma grande administração", afirmou.