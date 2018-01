Como candidato, Aécio não tem novidade, diz Déda

Para o governador, as críticas feitas por Aécio à política energética de Dilma e ao risco de apagão no País não têm fundamento, especialmente diante da crise energética ocorrida no governo de Fernando Henrique. "Como ele tem coragem de ir à tribuna e falar em apagão se todo mundo sabe que o verdadeiro apagão ocorreu no governo do PSDB. O povo não tem amnésia", criticou.

Déda criticou ainda a declaração do ex-presidente Fernando Henrique, que classificou como "picuinha" a celebração dos 10 anos do PT no poder. "É um argumento que não está a altura da inteligência do ex-presidente, que é um intelectual brilhante", afirmou.

Sobre a cartilha distribuída pelo PT comparando os anos de seu governo com os do PSDB e de Fernando Henrique, o governador sergipano afirmou que divulgar o documento é um dever do partido. "A oposição não pode impedir que o PT celebre uma década de governo popular e nem de mostrar o que fez e comparar com que os adversários fizeram. E um elemento básico da democracia".