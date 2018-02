Comitiva visita petistas presos

BRASÍLIA - Uma comitiva formada por 26 integrantes do PT estiveram no Complexo Penitenciário da Papuda para visitar petistas presos por envolvimento no mensalão. Entre os visitantes havia nomes que chegaram a ser citados entre os envolvidos no esquema de compra de apoio no Congresso, como o deputado federal José Mentor (PT-SP) e o ex-deputado Paulo Rocha (PA).

A visita a José Dirceu, Delúbio Soares e José Genoino ocorreu no dia em que os demais detentos do presídio receberam familiares e amigos no pátio dos prédios. O deputado Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT-SP), contou que o encontro com os petistas presos ocorreu na sala da diretoria da Papuda. "Como era muita gente, nos encaminharam para essa sala", relatou.

Segundo o deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), o assunto principal do encontro envolveu as condições em que ocorreram as prisões. "O que nós notamos é um clima de revolta muito grande nas circunstâncias em que a prisão ocorreu, completamente ao arrepio da legislação, aos procedimentos que são procedimentos normais, totalmente ao arrepio de garantias mínimas e de procedimentos mínimos legais", relatou ao final da visita, quando a van em que estava parte da comitiva parou para cumprimentar os militantes do partido acampados do lado de fora do presídio desde domingo.

Os deputados voltaram a falar da preocupação com o estado de saúde de José Genoino, que passou por uma cirurgia cardíaca no final de junho. "A situação dele é uma situação precária. Ele, inclusive, precisa de fazer um monitoramento das taxas dele. Porque esse monitoramento é fundamental para a dosagem do medicamento que ele tem que tomar", afirmou Pellegrino.

Genoino foi submetido nesta terça-feira, 19, a uma perícia médica no Instituto Médico Legal (IML), que atestou a gravidade da sua situação de saúde, mas não se manifestou sobre se ele deve ser mantido na cadeia ou não.

Também compareceram ao complexo o líder do PT na Câmara e irmão de José Genoino, José Guimarães (PT-CE), além dos deputados Marco Maia (PT-RS), Fátima Bezerra (PT-RN), Devanir Ribeiro (PT-SP), Biffi (PT-MS), Newton Lima (PT-SP). Lideranças petistas já afirmaram que manterão visitas regulares enquanto os petistas continuarem presos.

Nesta quinta-feira, pela manhã, será a vez da bancada do partido no Senado fazer uma visita aos petistas condenados.

Bate-boca. A deputada Marina Sant'Ana (PT-GO) foi hostilizada por parentes de presos que, na tarde desta quarta, já se preparavam para passar a noite na entrada do presídio para tentar garantir as primeiras senhas para passar pela revista e, assim, ficar mais tempo com o parente preso.

A deputada mal conseguiu explicar a movimentação causada pelos petistas presos. Enquanto contava sobre a preocupação com a saúde de Genoino, Marina Sant'Ana foi ironizada pelos familiares dos demais presos. Eles disseram ter parentes também doentes no presídio, mas que precisam contar com a "boa vontade dos policiais para ir ao médico".

"Não tem isso de passou mal, chamou doutor não", disse uma delas, que vai passar a noite na fila para visitar o marido na quinta. "Não acreditamos em deputado, senador, governador, nada disso. Não vamos ser corrompidas por um ou dois deputados que aparecem aqui porque tem gente importante presa lá", afirmou.