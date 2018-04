Comitiva italiana se encontra com Sarney A missão de parlamentares italianos que veio ao Brasil fazer lobby pela extradição do extremista Cesare Battisti reuniu-se ontem com o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP). Defenderam "uma solução política" para o caso. O País concedeu status de refugiado político a Battisti, mas a Itália quer a extradição. Caberá ao STF a palavra final sobre a situação do extremista, condenado em seu país sob acusação de 4 assassinatos.