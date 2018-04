Comitiva italiana faz lobby por extradição O ministro interino da Justiça, Pedro Abramovay, recebeu ontem parlamentares italianos que vieram ao Brasil fazer pressão pela extradição do extremista Cesare Battisti. O deputado Domenico Scilipoti entregou carta em que reitera a posição da Itália no caso. Na carta, os parlamentares observam que o pedido de extradição "está baseado nas decisões judiciais que estão largamente fundamentadas nos termos da Constituição italiana e pela Convenção Internacional dos Direitos do Homem".