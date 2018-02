Comitiva de Lula na Guiana Francesa tem 4 ministros Quatro ministros acompanham o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem a São Jorge do Oiapoque, na Guiana Francesa, para encontro com o presidente da França, Nicolas Sarkozy: Nelson Jobim (Defesa), Alfredo Nascimento (Transportes), Marina Silva (Meio Ambiente) e Samuel Pinheiro Guimarães Neto (interino das Relações Exteriores). O ex-presidente da República e senador pelo Amapá, José Sarney (PMDB), também integra a comitiva, além do governador do Amapá, Antonio Waldez Góes da Silva (PDT). A lista foi publicada hoje no Diário Oficial da União.