Comitiva de Joe Biden chega ao Morro Dona Marta A comitiva do vice-presidente dos EUA, Joe Biden, chegou na manhã desta quinta-feira, 30, ao Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio, para uma visita. Biden, que nesta quarta-feira, 29, elogiou o Brasil em entrevista na zona portuária carioca, visitará a primeira favela do Rio a receber uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e dotada de alguns serviços públicos, diferentemente de outras comunidades mais pobres do Estado. À tarde, o vice de Barack Obama seguirá para Brasília.