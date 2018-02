Comitiva de deputado é atacada na Baixada Fluminense

Reis percorria obras de dragagem do Rio Sarapuí, realizadas pelo Instituto Estadual do Ambiente do Rio (Inea), quando foi atacado na Rua Pedro Lessa, uma das principais do bairro Olavo Bilac. Além dele, estavam na Hilux o deputado estadual Rosenverg Reis (PMDB), que é seu irmão, além do motorista e um assessor.

O deputado federal foi prefeito de Caxias entre 2005 e 2008, quando tentou a reeleição mas perdeu para Lindbergh Farias (PT). Ano passado, foi novamente derrotado, desta vez para Alexandre Cardoso (PSB).

Reis descartou que o ataque tenha motivações políticas. "Foi um ataque de bandidos comuns, reflexo da falta de segurança a que nós e todos os cidadãos da Baixada Fluminense estamos expostos", disse o parlamentar, em nota. Um assessor de Reis registrou o episódio na 59ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias).