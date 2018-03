Comitê petista dá a Palocci localização privilegiada

O coordenador-geral da candidatura petista e presidente do PT, José Eduardo Dutra, ficará numa sala um pouco mais distante, dividindo o espaço com o secretário-geral do PT, José Eduardo Martins Cardozo, também no mesmo andar. Os peemedebistas Moreira Franco e Mangabeira Unger, que também terão sala no comitê, ficarão na sobreloja. Só ontem a parte frontal do comitê começou a receber os letreiros alusivos à campanha. Dentro do prédio já foram estendidos os painéis com foto de Dilma e Michel Temer juntos, com os dizeres "Para o Brasil seguir mudando", lema da campanha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.