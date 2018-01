Comitê para revitalização do Rio é criado por decreto federal

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, instituíram o Comitê para o Programa Federal de Apoio à Geração de Emprego e Renda no Rio de Janeiro. A decisão, formalizada em decreto, está publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O objetivo do comitê é propor e coordenar atividades, eventos e projetos relacionados ao Estado do Rio de Janeiro, "visando à revitalização do Estado, ao estímulo ao desenvolvimento econômico-social e à geração de emprego e renda". A iniciativa é relacionada ao Programa Emergencial de Ações Sociais para o Rio, lançado na semana passada por Temer na capital fluminense. De imediato, foram liberados R$ 157 milhões para ações de segurança, educação e direitos humanos no Estado.

O comitê, que ficará sob a coordenação da Secretaria-Geral, contará com representantes dos ministérios da Cultura, Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, além do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). O Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro poderão indicar representantes para participar do comitê. O encerramento dos trabalhos está previsto para 3 de dezembro de 2018.

