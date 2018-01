Comitê do PT é invadido por ladrões em Guarulhos O comitê municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi invadido por ladrões na noite de ontem. Um vigia que chegava para assumir o serviço encontrou o imóvel, localizado no Jardim Gumercindo, região central da cidade, aberto e revirado. Um representante do comitê foi acionado por volta das 22h30 e constatou que diversos aparelhos de fax, impressoras e computadores haviam sido levados. Como não houve testemunhas do arrombamento, a polícia ainda não sabe quantos eram os ladrões nem em que veículo eles chegaram. O caso será registrado no 01º Distrito Policial de Guarulhos.