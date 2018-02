Comitê de campanha de Crivella é assaltado no Rio

O comitê de campanha do candidato a prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), foi assaltado no final da tarde desta sábado, 30. De acordo com informações da assessoria do candidato, assaltantes armados renderam integrantes do comitê, localizado em um galpão em São Cristóvão, zona norte do Rio, levando computadores e R$ 12 mil em dinheiro. Os recursos seriam usados para pagamentos de salários dos trabalhadores de campanha. O caso foi registrado na 17.ª Delegacia Policial (São Cristóvão).