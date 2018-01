Comitê cobra apuração da morte de jornalista em PE O Comitê de Proteção dos Jornalistas (CPJ), de Nova York, pediu ontem que autoridades brasileiras investiguem com rigor a morte do jornalista Luciano Leitão Pedrosa, ocorrida no sábado em Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco. "Pedimos que as autoridades conduzam uma completa investigação e considerem seu jornalismo como um possível motivo", afirmou em nota o coordenador de América Latina do CPJ, Carlos Lauria.