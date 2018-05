Comissões do Senado aprovam texto da reforma eleitoral As comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Ciência e Tecnologia do Senado aprovaram hoje o texto básico da reforma eleitoral. Agora serão votados os destaques. Entre as novas regras previstas na proposta estão a que libera o uso da internet nas campanhas eleitorais de 2010 e a que obriga, nos debates eleitorais de rádio e TV, o convite a dois terços dos candidatos, sendo assegurada a participação de quem tiver mais de dez deputados federais.