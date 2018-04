Comissão vota requerimento de convite a Pimentel A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) do Senado vota, amanhã, às 14 horas, requerimento de convite ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, para que ele esclareça as recentes denúncias de tráfico de influência. Autor do requerimento, o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, receia, no entanto, que o governo coloque a sua tropa de choque em campo para rejeitar o convite.